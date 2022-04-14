CipherAI (CIPHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CipherAI (CIPHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CipherAI (CIPHER) Informasjon Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure. Offisiell nettside: https://www.cipherext.com/ Kjøp CIPHER nå!

CipherAI (CIPHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CipherAI (CIPHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 85.48K $ 85.48K $ 85.48K Total forsyning: $ 976.99M $ 976.99M $ 976.99M Sirkulerende forsyning: $ 876.99M $ 876.99M $ 876.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.22K $ 95.22K $ 95.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CipherAI (CIPHER) pris

CipherAI (CIPHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CipherAI (CIPHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIPHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIPHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIPHERs tokenomics, kan du utforske CIPHER tokenets livepris!

