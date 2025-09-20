CipherAI (CIPHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.85% Prisendring (7D) -2.37%

CipherAI (CIPHER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CIPHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIPHER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIPHER endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og -2.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CipherAI (CIPHER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.09K Opplagsforsyning 876.99M Total forsyning 976,987,283.996159

Nåværende markedsverdi på CipherAI er $ 86.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIPHER er 876.99M, med en total tilgang på 976987283.996159. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.09K.