Dagens Choctopus livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHOCTOPUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHOCTOPUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Choctopus Pris (CHOCTOPUS)

1 CHOCTOPUS til USD livepris:

$0.00019656
$0.00019656
-0.60%1D
Choctopus (CHOCTOPUS) Live prisdiagram
Choctopus (CHOCTOPUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00540528
$ 0.00540528

$ 0
$ 0

+2.10%

-0.62%

-2.08%

-2.08%

Choctopus (CHOCTOPUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHOCTOPUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHOCTOPUS er $ 0.00540528, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHOCTOPUS endret seg med +2.10% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og -2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Choctopus (CHOCTOPUS) Markedsinformasjon

$ 136.87K
$ 136.87K

--
--

$ 192.54K
$ 192.54K

700.00M
700.00M

984,711,312.266353
984,711,312.266353

Nåværende markedsverdi på Choctopus er $ 136.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHOCTOPUS er 700.00M, med en total tilgang på 984711312.266353. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 192.54K.

Choctopus (CHOCTOPUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Choctopus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Choctopus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Choctopus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Choctopus til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.62%
30 dager$ 0+7.13%
60 dager$ 0-30.20%
90 dager$ 0--

Hva er Choctopus (CHOCTOPUS)

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Choctopus (CHOCTOPUS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Choctopus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Choctopus (CHOCTOPUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Choctopus (CHOCTOPUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Choctopus.

Sjekk Choctopusprisprognosen nå!

CHOCTOPUS til lokale valutaer

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Choctopus (CHOCTOPUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHOCTOPUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Choctopus (CHOCTOPUS)

Hvor mye er Choctopus (CHOCTOPUS) verdt i dag?
Live CHOCTOPUS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHOCTOPUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHOCTOPUS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Choctopus?
Markedsverdien for CHOCTOPUS er $ 136.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHOCTOPUS?
Den sirkulerende forsyningen av CHOCTOPUS er 700.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHOCTOPUS ?
CHOCTOPUS oppnådde en ATH-pris på 0.00540528 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHOCTOPUS?
CHOCTOPUS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHOCTOPUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHOCTOPUS er -- USD.
Vil CHOCTOPUS gå høyere i år?
CHOCTOPUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHOCTOPUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.