Choctopus (CHOCTOPUS) Informasjon Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Offisiell nettside: https://choctopus.io Teknisk dokument: https://choctopus.io/whitepaper/ Kjøp CHOCTOPUS nå!

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Choctopus (CHOCTOPUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 129.52K $ 129.52K $ 129.52K Total forsyning: $ 984.71M $ 984.71M $ 984.71M Sirkulerende forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 182.21K $ 182.21K $ 182.21K All-time high: $ 0.00540528 $ 0.00540528 $ 0.00540528 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018503 $ 0.00018503 $ 0.00018503 Lær mer om Choctopus (CHOCTOPUS) pris

Choctopus (CHOCTOPUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Choctopus (CHOCTOPUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHOCTOPUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHOCTOPUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHOCTOPUSs tokenomics, kan du utforske CHOCTOPUS tokenets livepris!

