Chilling Toad (CTOAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00347986$ 0.00347986 $ 0.00347986 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) +2.51% Prisendring (7D) +2.51%

Chilling Toad (CTOAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CTOAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTOAD er $ 0.00347986, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTOAD endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og +2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chilling Toad (CTOAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.52K$ 32.52K $ 32.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.52K$ 32.52K $ 32.52K Opplagsforsyning 998.37M 998.37M 998.37M Total forsyning 998,365,980.560502 998,365,980.560502 998,365,980.560502

Nåværende markedsverdi på Chilling Toad er $ 32.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTOAD er 998.37M, med en total tilgang på 998365980.560502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.52K.