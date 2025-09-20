chill ($CHILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00461706 $ 0.00461706 $ 0.00461706 24 timer lav $ 0.00470875 $ 0.00470875 $ 0.00470875 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00461706$ 0.00461706 $ 0.00461706 24 timer høy $ 0.00470875$ 0.00470875 $ 0.00470875 All Time High $ 0.03881767$ 0.03881767 $ 0.03881767 Laveste pris $ 0.00079152$ 0.00079152 $ 0.00079152 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.30% Prisendring (7D) -7.72% Prisendring (7D) -7.72%

chill ($CHILL) sanntidsprisen er $0.00469752. I løpet av de siste 24 timene har $CHILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00461706 og et toppnivå på $ 0.00470875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CHILL er $ 0.03881767, mens den rekordlave prisen er $ 0.00079152.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CHILL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.30% over 24 timer og -7.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chill ($CHILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 197.30K$ 197.30K $ 197.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 197.30K$ 197.30K $ 197.30K Opplagsforsyning 42.00M 42.00M 42.00M Total forsyning 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Nåværende markedsverdi på chill er $ 197.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CHILL er 42.00M, med en total tilgang på 42000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 197.30K.