chill ($CHILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i chill ($CHILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

chill ($CHILL) Informasjon $chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain. Offisiell nettside: https://chillwhales.com Kjøp $CHILL nå!

chill ($CHILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for chill ($CHILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 189.01K $ 189.01K $ 189.01K Total forsyning: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Sirkulerende forsyning: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 189.01K $ 189.01K $ 189.01K All-time high: $ 0.03881767 $ 0.03881767 $ 0.03881767 All-Time Low: $ 0.00079152 $ 0.00079152 $ 0.00079152 Nåværende pris: $ 0.00450031 $ 0.00450031 $ 0.00450031 Lær mer om chill ($CHILL) pris

chill ($CHILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak chill ($CHILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $CHILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $CHILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $CHILLs tokenomics, kan du utforske $CHILL tokenets livepris!

$CHILL prisforutsigelse Vil du vite hvor $CHILL kan være på vei? Vår $CHILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $CHILL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!