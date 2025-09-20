CHEDDA (CHDD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) +2.56%

CHEDDA (CHDD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHDD er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHDD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHEDDA (CHDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.35M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.35M Opplagsforsyning 72.21B Total forsyning 72,213,257,576.2175

Nåværende markedsverdi på CHEDDA er $ 10.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHDD er 72.21B, med en total tilgang på 72213257576.2175. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.35M.