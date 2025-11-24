CheckDot pris i dag

Sanntids CheckDot (CDT) pris i dag er $ 0.04004936, med en 2.85% endring de siste 24 timene. Nåværende CDT til USD konverteringssats er $ 0.04004936 per CDT.

CheckDot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 296,146, med en sirkulerende forsyning på 7.39M CDT. I løpet av de siste 24 timene CDT har den blitt handlet mellom $ 0.03891414(laveste) og $ 0.04096916 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.33, mens tidenes laveste notering var $ 0.00930431.

Kortsiktig har CDT beveget seg -1.88% i løpet av den siste timen og -9.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CheckDot (CDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 296.15K$ 296.15K $ 296.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 400.71K$ 400.71K $ 400.71K Opplagsforsyning 7.39M 7.39M 7.39M Total forsyning 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

