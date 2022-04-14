CHARLES (CHARLES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHARLES (CHARLES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility. Offisiell nettside: https://stuff.io/video/about-stuff-e2/

CHARLES (CHARLES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHARLES (CHARLES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 654.00K $ 654.00K $ 654.00K Total forsyning: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Sirkulerende forsyning: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 654.00K $ 654.00K $ 654.00K All-time high: $ 0.127588 $ 0.127588 $ 0.127588 All-Time Low: $ 0.00979852 $ 0.00979852 $ 0.00979852 Nåværende pris: $ 0.0217739 $ 0.0217739 $ 0.0217739 Lær mer om CHARLES (CHARLES) pris

CHARLES (CHARLES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHARLES (CHARLES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHARLES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHARLES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHARLESs tokenomics, kan du utforske CHARLES tokenets livepris!

