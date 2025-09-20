CHARLES (CHARLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02169897 $ 0.02169897 $ 0.02169897 24 timer lav $ 0.02263576 $ 0.02263576 $ 0.02263576 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02169897$ 0.02169897 $ 0.02169897 24 timer høy $ 0.02263576$ 0.02263576 $ 0.02263576 All Time High $ 0.127588$ 0.127588 $ 0.127588 Laveste pris $ 0.00979852$ 0.00979852 $ 0.00979852 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.18% Prisendring (7D) -11.17% Prisendring (7D) -11.17%

CHARLES (CHARLES) sanntidsprisen er $0.02188014. I løpet av de siste 24 timene har CHARLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02169897 og et toppnivå på $ 0.02263576, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHARLES er $ 0.127588, mens den rekordlave prisen er $ 0.00979852.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHARLES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.18% over 24 timer og -11.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHARLES (CHARLES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 657.19K$ 657.19K $ 657.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 657.19K$ 657.19K $ 657.19K Opplagsforsyning 30.04M 30.04M 30.04M Total forsyning 30,035,997.0 30,035,997.0 30,035,997.0

Nåværende markedsverdi på CHARLES er $ 657.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHARLES er 30.04M, med en total tilgang på 30035997.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 657.19K.