CHARLES Pris (CHARLES)

1 CHARLES til USD livepris:

CHARLES (CHARLES) Live prisdiagram
CHARLES (CHARLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
CHARLES (CHARLES) sanntidsprisen er $0.02188014. I løpet av de siste 24 timene har CHARLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02169897 og et toppnivå på $ 0.02263576, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHARLES er $ 0.127588, mens den rekordlave prisen er $ 0.00979852.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHARLES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.18% over 24 timer og -11.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHARLES (CHARLES) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på CHARLES er $ 657.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHARLES er 30.04M, med en total tilgang på 30035997.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 657.19K.

CHARLES (CHARLES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CHARLES til USD ble $ -0.00072079270747922.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CHARLES til USD ble $ -0.0058042891.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CHARLES til USD ble $ +0.0005552851.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CHARLES til USD ble $ +0.007216885074171072.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00072079270747922-3.18%
30 dager$ -0.0058042891-26.52%
60 dager$ +0.0005552851+2.54%
90 dager$ +0.007216885074171072+49.22%

Hva er CHARLES (CHARLES)

The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.

CHARLES (CHARLES) Ressurs

CHARLES Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CHARLES (CHARLES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CHARLES (CHARLES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CHARLES.

CHARLES (CHARLES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CHARLES (CHARLES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHARLES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CHARLES (CHARLES)

Hvor mye er CHARLES (CHARLES) verdt i dag?
Live CHARLES prisen i USD er 0.02188014 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHARLES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHARLES til USD er $ 0.02188014. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CHARLES?
Markedsverdien for CHARLES er $ 657.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHARLES?
Den sirkulerende forsyningen av CHARLES er 30.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHARLES ?
CHARLES oppnådde en ATH-pris på 0.127588 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHARLES?
CHARLES så en ATL-pris på 0.00979852 USD.
Hva er handelsvolumet til CHARLES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHARLES er -- USD.
Vil CHARLES gå høyere i år?
CHARLES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHARLES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.