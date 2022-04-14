Chainflip (FLIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chainflip (FLIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chainflip (FLIP) Informasjon Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique 'Just-inTime' based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip's native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Offisiell nettside: https://chainflip.io/ Teknisk dokument: https://chainflip.io/whitepaper.pdf

Chainflip (FLIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chainflip (FLIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.60M $ 45.60M $ 45.60M Total forsyning: $ 94.84M $ 94.84M $ 94.84M Sirkulerende forsyning: $ 67.26M $ 67.26M $ 67.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.29M $ 64.29M $ 64.29M All-time high: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 All-Time Low: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Nåværende pris: $ 0.677921 $ 0.677921 $ 0.677921 Lær mer om Chainflip (FLIP) pris

Chainflip (FLIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chainflip (FLIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLIPs tokenomics, kan du utforske FLIP tokenets livepris!

FLIP prisforutsigelse Vil du vite hvor FLIP kan være på vei? Vår FLIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

