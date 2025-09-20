Chainflip (FLIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.736804 24 timer høy $ 0.744482 All Time High $ 9.48 Laveste pris $ 0.30855 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.63% Prisendring (7D) +19.10%

Chainflip (FLIP) sanntidsprisen er $0.737294. I løpet av de siste 24 timene har FLIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.736804 og et toppnivå på $ 0.744482, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLIP er $ 9.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.30855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLIP endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og +19.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chainflip (FLIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.94M Opplagsforsyning 67.27M Total forsyning 94,841,534.32527632

Nåværende markedsverdi på Chainflip er $ 49.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLIP er 67.27M, med en total tilgang på 94841534.32527632. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.94M.