Basert på forutsigelsen din, kan Chainflip potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.716109 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Chainflip potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.751914 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIP for 2027 $ 0.789510 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIP for 2028 $ 0.828985 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIP for 2029 $ 0.870434 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLIP for 2030 $ 0.913956 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Chainflip potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.4887.

I 2050 kan prisen på Chainflip potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.4249.