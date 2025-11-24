ChadFi pris i dag

Sanntids ChadFi (CHADFI) pris i dag er --, med en 2.66% endring de siste 24 timene. Nåværende CHADFI til USD konverteringssats er -- per CHADFI.

ChadFi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 168,633, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CHADFI. I løpet av de siste 24 timene CHADFI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00174818, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CHADFI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -43.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ChadFi (CHADFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 168.63K$ 168.63K $ 168.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 168.63K$ 168.63K $ 168.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ChadFi er $ 168.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHADFI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.63K.