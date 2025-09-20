cDAI (CDAI) Prisinformasjon (USD)

cDAI (CDAI) sanntidsprisen er $0.02490736. I løpet av de siste 24 timene har CDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02488389 og et toppnivå på $ 0.02496502, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDAI er $ 0.03159087, mens den rekordlave prisen er $ 0.00728854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDAI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cDAI (CDAI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på cDAI er $ 22.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDAI er 896.02M, med en total tilgang på 896019955.8409632. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.35M.