cBAT (CBAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00322592 $ 0.00322592 $ 0.00322592 24 timer lav $ 0.00337045 $ 0.00337045 $ 0.00337045 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00322592$ 0.00322592 $ 0.00322592 24 timer høy $ 0.00337045$ 0.00337045 $ 0.00337045 All Time High $ 0.247355$ 0.247355 $ 0.247355 Laveste pris $ 0.00184538$ 0.00184538 $ 0.00184538 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -3.76% Prisendring (7D) -3.78% Prisendring (7D) -3.78%

cBAT (CBAT) sanntidsprisen er $0.00324139. I løpet av de siste 24 timene har CBAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00322592 og et toppnivå på $ 0.00337045, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBAT er $ 0.247355, mens den rekordlave prisen er $ 0.00184538.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBAT endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -3.76% over 24 timer og -3.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cBAT (CBAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.29M$ 20.29M $ 20.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.29M$ 20.29M $ 20.29M Opplagsforsyning 6.25B 6.25B 6.25B Total forsyning 6,254,959,310.97031 6,254,959,310.97031 6,254,959,310.97031

Nåværende markedsverdi på cBAT er $ 20.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBAT er 6.25B, med en total tilgang på 6254959310.97031. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.29M.