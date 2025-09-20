CaveWorld (CAVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01267073 $ 0.01267073 $ 0.01267073 24 timer lav $ 0.01269996 $ 0.01269996 $ 0.01269996 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01267073$ 0.01267073 $ 0.01267073 24 timer høy $ 0.01269996$ 0.01269996 $ 0.01269996 All Time High $ 10.4$ 10.4 $ 10.4 Laveste pris $ 0.00930387$ 0.00930387 $ 0.00930387 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -12.02% Prisendring (7D) -12.02%

CaveWorld (CAVE) sanntidsprisen er $0.0126721. I løpet av de siste 24 timene har CAVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01267073 og et toppnivå på $ 0.01269996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAVE er $ 10.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.00930387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -12.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CaveWorld (CAVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.67K$ 58.67K $ 58.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Opplagsforsyning 4.63M 4.63M 4.63M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CaveWorld er $ 58.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAVE er 4.63M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27M.