CaveWorld (CAVE) Informasjon The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years. Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club. Offisiell nettside: https://www.caveworld.com/ Kjøp CAVE nå!

CaveWorld (CAVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CaveWorld (CAVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 10.4 $ 10.4 $ 10.4 All-Time Low: $ 0.00930387 $ 0.00930387 $ 0.00930387 Nåværende pris: $ 0.01205395 $ 0.01205395 $ 0.01205395 Lær mer om CaveWorld (CAVE) pris

CaveWorld (CAVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CaveWorld (CAVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAVEs tokenomics, kan du utforske CAVE tokenets livepris!

CAVE prisforutsigelse Vil du vite hvor CAVE kan være på vei? Vår CAVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAVE tokenets prisforutsigelse nå!

