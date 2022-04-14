CATO (CATO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CATO (CATO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CATO (CATO) Informasjon CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ Offisiell nettside: https://official.catodex.com/ Kjøp CATO nå!

CATO (CATO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CATO (CATO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.26K $ 91.26K $ 91.26K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 172.00M $ 172.00M $ 172.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.18K $ 159.18K $ 159.18K All-time high: $ 0.15899 $ 0.15899 $ 0.15899 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0005306 $ 0.0005306 $ 0.0005306 Lær mer om CATO (CATO) pris

CATO (CATO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CATO (CATO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATOs tokenomics, kan du utforske CATO tokenets livepris!

