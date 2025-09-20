CATO (CATO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.15899$ 0.15899 $ 0.15899 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.40% Prisendring (7D) -9.59% Prisendring (7D) -9.59%

CATO (CATO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATO er $ 0.15899, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -9.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CATO (CATO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.73K$ 98.73K $ 98.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.20K$ 172.20K $ 172.20K Opplagsforsyning 172.00M 172.00M 172.00M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CATO er $ 98.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATO er 172.00M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.20K.