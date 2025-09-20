CATBAT (CATBAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00323215$ 0.00323215 $ 0.00323215 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.03% Prisendring (1D) -16.68% Prisendring (7D) -24.93% Prisendring (7D) -24.93%

CATBAT (CATBAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CATBAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATBAT er $ 0.00323215, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATBAT endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -16.68% over 24 timer og -24.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CATBAT (CATBAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 362.75K$ 362.75K $ 362.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 365.21K$ 365.21K $ 365.21K Opplagsforsyning 919.53M 919.53M 919.53M Total forsyning 925,769,162.6665835 925,769,162.6665835 925,769,162.6665835

Nåværende markedsverdi på CATBAT er $ 362.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATBAT er 919.53M, med en total tilgang på 925769162.6665835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 365.21K.