CATBAT (CATBAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CATBAT (CATBAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CATBAT (CATBAT) Informasjon We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Offisiell nettside: https://catbat.meme Teknisk dokument: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Kjøp CATBAT nå!

CATBAT (CATBAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CATBAT (CATBAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 337.88K $ 337.88K $ 337.88K Total forsyning: $ 925.72M $ 925.72M $ 925.72M Sirkulerende forsyning: $ 919.69M $ 919.69M $ 919.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 340.10K $ 340.10K $ 340.10K All-time high: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 All-Time Low: $ 0.00029045 $ 0.00029045 $ 0.00029045 Nåværende pris: $ 0.00036471 $ 0.00036471 $ 0.00036471 Lær mer om CATBAT (CATBAT) pris

CATBAT (CATBAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CATBAT (CATBAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATBAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATBAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATBATs tokenomics, kan du utforske CATBAT tokenets livepris!

CATBAT prisforutsigelse Vil du vite hvor CATBAT kan være på vei? Vår CATBAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATBAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!