Carbon Protocol (SWTH) Informasjon Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale. Offisiell nettside: https://scan.carbon.network/ Teknisk dokument: https://guide.carbon.network/ Kjøp SWTH nå!

Carbon Protocol (SWTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Carbon Protocol (SWTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Total forsyning: $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Sirkulerende forsyning: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M All-time high: $ 0.103084 $ 0.103084 $ 0.103084 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00079478 $ 0.00079478 $ 0.00079478 Lær mer om Carbon Protocol (SWTH) pris

Carbon Protocol (SWTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Carbon Protocol (SWTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWTHs tokenomics, kan du utforske SWTH tokenets livepris!

SWTH prisforutsigelse Vil du vite hvor SWTH kan være på vei? Vår SWTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWTH tokenets prisforutsigelse nå!

