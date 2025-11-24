CAPY pris i dag

Sanntids CAPY (CAPY) pris i dag er $ 0.00000972, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CAPY til USD konverteringssats er $ 0.00000972 per CAPY.

CAPY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,718.06, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CAPY. I løpet av de siste 24 timene CAPY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00165284, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000931.

Kortsiktig har CAPY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -3.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CAPY (CAPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

