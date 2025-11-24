CaoCao pris i dag

Sanntids CaoCao (CAOCAO) pris i dag er $ 0.00079817, med en 14.70% endring de siste 24 timene. Nåværende CAOCAO til USD konverteringssats er $ 0.00079817 per CAOCAO.

CaoCao rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,195, med en sirkulerende forsyning på 30.31M CAOCAO. I løpet av de siste 24 timene CAOCAO har den blitt handlet mellom $ 0.0007968(laveste) og $ 0.00104694 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.349222, mens tidenes laveste notering var $ 0.0007968.

Kortsiktig har CAOCAO beveget seg -0.98% i løpet av den siste timen og -47.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CaoCao (CAOCAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.20K$ 24.20K $ 24.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.20K$ 24.20K $ 24.20K Opplagsforsyning 30.31M 30.31M 30.31M Total forsyning 30,312,702.907250535 30,312,702.907250535 30,312,702.907250535

Nåværende markedsverdi på CaoCao er $ 24.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAOCAO er 30.31M, med en total tilgang på 30312702.907250535. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.20K.