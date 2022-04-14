c0x (CZRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i c0x (CZRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

c0x (CZRX) Informasjon Compound protocol balance token Offisiell nettside: https://compound.finance/ Kjøp CZRX nå!

c0x (CZRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for c0x (CZRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 670.51K $ 670.51K $ 670.51K Total forsyning: $ 138.11M $ 138.11M $ 138.11M Sirkulerende forsyning: $ 138.11M $ 138.11M $ 138.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 670.51K $ 670.51K $ 670.51K All-time high: $ 0.282705 $ 0.282705 $ 0.282705 All-Time Low: $ 0.00256919 $ 0.00256919 $ 0.00256919 Nåværende pris: $ 0.00485483 $ 0.00485483 $ 0.00485483 Lær mer om c0x (CZRX) pris

c0x (CZRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak c0x (CZRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CZRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CZRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CZRXs tokenomics, kan du utforske CZRX tokenets livepris!

CZRX prisforutsigelse Vil du vite hvor CZRX kan være på vei? Vår CZRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CZRX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!