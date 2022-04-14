BUSD (BUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BUSD (BUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BUSD (BUSD) Informasjon Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Offisiell nettside: https://www.paxos.com/busd/ Kjøp BUSD nå!

BUSD (BUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BUSD (BUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.77M $ 55.77M $ 55.77M Total forsyning: $ 55.03M $ 55.03M $ 55.03M Sirkulerende forsyning: $ 55.03M $ 55.03M $ 55.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.77M $ 55.77M $ 55.77M All-time high: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 All-Time Low: $ 0.112189 $ 0.112189 $ 0.112189 Nåværende pris: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Lær mer om BUSD (BUSD) pris

BUSD (BUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BUSD (BUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUSDs tokenomics, kan du utforske BUSD tokenets livepris!

BUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor BUSD kan være på vei? Vår BUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!