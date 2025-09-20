BUSD (BUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.987709 $ 0.987709 $ 0.987709 24 timer lav $ 0.998231 $ 0.998231 $ 0.998231 24 timer høy 24 timer lav $ 0.987709$ 0.987709 $ 0.987709 24 timer høy $ 0.998231$ 0.998231 $ 0.998231 All Time High $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Laveste pris $ 0.112189$ 0.112189 $ 0.112189 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) -0.16% Prisendring (7D) -0.16%

BUSD (BUSD) sanntidsprisen er $0.996859. I løpet av de siste 24 timene har BUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.987709 og et toppnivå på $ 0.998231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSD er $ 2.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.112189.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSD endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUSD (BUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.85M$ 54.85M $ 54.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.85M$ 54.85M $ 54.85M Opplagsforsyning 55.03M 55.03M 55.03M Total forsyning 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552 55,026,240.20594552

Nåværende markedsverdi på BUSD er $ 54.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSD er 55.03M, med en total tilgang på 55026240.20594552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.85M.