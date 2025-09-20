Dagens BUSD livepris er 0.996859 USD. Spor prisoppdateringer for BUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BUSD livepris er 0.996859 USD. Spor prisoppdateringer for BUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BUSD Pris (BUSD)

Ikke oppført

1 BUSD til USD livepris:

$0.996766$0.996766
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BUSD (BUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:57:00 (UTC+8)

BUSD (BUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.987709$ 0.987709
24 timer lav
$ 0.998231$ 0.998231
24 timer høy

$ 0.987709$ 0.987709

$ 0.998231$ 0.998231

$ 2.58$ 2.58

$ 0.112189$ 0.112189

BUSD (BUSD) sanntidsprisen er $0.996859. I løpet av de siste 24 timene har BUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.987709 og et toppnivå på $ 0.998231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSD er $ 2.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.112189.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSD endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUSD (BUSD) Markedsinformasjon

$ 54.85M$ 54.85M

----

$ 54.85M$ 54.85M

55.03M 55.03M

55,026,240.20594552 55,026,240.20594552

Nåværende markedsverdi på BUSD er $ 54.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSD er 55.03M, med en total tilgang på 55026240.20594552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.85M.

BUSD (BUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BUSD til USD ble $ +0.00238426.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BUSD til USD ble $ -0.0004277521.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BUSD til USD ble $ +0.0042129255.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BUSD til USD ble $ +0.0009145410521853.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00238426+0.24%
30 dager$ -0.0004277521-0.04%
60 dager$ +0.0042129255+0.42%
90 dager$ +0.0009145410521853+0.09%

Hva er BUSD (BUSD)

Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BUSD (BUSD) Ressurs

Offisiell nettside

BUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BUSD (BUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BUSD (BUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BUSD.

Sjekk BUSDprisprognosen nå!

BUSD til lokale valutaer

BUSD (BUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BUSD (BUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BUSD (BUSD)

Hvor mye er BUSD (BUSD) verdt i dag?
Live BUSD prisen i USD er 0.996859 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUSD til USD er $ 0.996859. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BUSD?
Markedsverdien for BUSD er $ 54.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUSD?
Den sirkulerende forsyningen av BUSD er 55.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUSD ?
BUSD oppnådde en ATH-pris på 2.58 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUSD?
BUSD så en ATL-pris på 0.112189 USD.
Hva er handelsvolumet til BUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUSD er -- USD.
Vil BUSD gå høyere i år?
BUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:57:00 (UTC+8)

BUSD (BUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.