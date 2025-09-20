BURRRD (BURRRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.92% Prisendring (7D) -3.26% Prisendring (7D) -3.26%

BURRRD (BURRRD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BURRRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURRRD er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURRRD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.92% over 24 timer og -3.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BURRRD (BURRRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.49K$ 34.49K $ 34.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.49K$ 34.49K $ 34.49K Opplagsforsyning 65.91T 65.91T 65.91T Total forsyning 65,913,888,354,445.0 65,913,888,354,445.0 65,913,888,354,445.0

Nåværende markedsverdi på BURRRD er $ 34.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURRRD er 65.91T, med en total tilgang på 65913888354445.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.49K.