Bucket Token (BUT) tokenomics

Bucket Token (BUT) Informasjon Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Offisiell nettside: https://www.bucketprotocol.io/ Kjøp BUT nå!

Bucket Token (BUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bucket Token (BUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 422.41M $ 422.41M $ 422.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M All-time high: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 All-Time Low: $ 0.00346054 $ 0.00346054 $ 0.00346054 Nåværende pris: $ 0.00410364 $ 0.00410364 $ 0.00410364 Lær mer om Bucket Token (BUT) pris

Bucket Token (BUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bucket Token (BUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUTs tokenomics, kan du utforske BUT tokenets livepris!

BUT prisforutsigelse

