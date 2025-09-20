Bucket Token (BUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00455783 - $ 0.00509564
24 timer lav $ 0.00455783
24 timer høy $ 0.00509564
All Time High $ 0.05549
Laveste pris $ 0.00365102
Prisendring (1H) +0.10%
Prisendring (1D) -8.53%
Prisendring (7D) -10.99%

Bucket Token (BUT) sanntidsprisen er $0.00466013. I løpet av de siste 24 timene har BUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00455783 og et toppnivå på $ 0.00509564, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUT er $ 0.05549, mens den rekordlave prisen er $ 0.00365102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUT endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -8.53% over 24 timer og -10.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bucket Token (BUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.97M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 4.66M
Opplagsforsyning 422.41M
Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bucket Token er $ 1.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUT er 422.41M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.66M.