Brooder (BROOD) Informasjon Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD. Offisiell nettside: https://www.brooder.tech/ Teknisk dokument: https://medium.com/brooder-tech/what-is-the-brooder-token-1c0da5e27805 Kjøp BROOD nå!

Brooder (BROOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brooder (BROOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.64K Total forsyning: $ 998.99M Sirkulerende forsyning: $ 921.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.13K All-time high: $ 0.00418949 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Brooder (BROOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brooder (BROOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROODs tokenomics, kan du utforske BROOD tokenets livepris!

BROOD prisforutsigelse Vil du vite hvor BROOD kan være på vei? Vår BROOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

