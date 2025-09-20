Brooder (BROOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00418949$ 0.00418949 $ 0.00418949 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +0.48% Prisendring (7D) +0.48%

Brooder (BROOD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BROOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BROOD er $ 0.00418949, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BROOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brooder (BROOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Opplagsforsyning 921.07M 921.07M 921.07M Total forsyning 998,992,454.145479 998,992,454.145479 998,992,454.145479

Nåværende markedsverdi på Brooder er $ 17.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BROOD er 921.07M, med en total tilgang på 998992454.145479. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.13K.