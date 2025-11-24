Breaking Bread pris i dag

Sanntids Breaking Bread (BRBR) pris i dag er $ 0.00002782, med en 0.96% endring de siste 24 timene. Nåværende BRBR til USD konverteringssats er $ 0.00002782 per BRBR.

Breaking Bread rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,819, med en sirkulerende forsyning på 999.95M BRBR. I løpet av de siste 24 timene BRBR har den blitt handlet mellom $ 0.00002731(laveste) og $ 0.00002877 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00035676, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000234.

Kortsiktig har BRBR beveget seg -0.84% i løpet av den siste timen og -15.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Breaking Bread (BRBR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,953,274.114446 999,953,274.114446 999,953,274.114446

