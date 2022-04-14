BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BRAZA by Virtuals (BRAZA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Informasjon Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Offisiell nettside: https://braza.ai/

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRAZA by Virtuals (BRAZA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.02K $ 41.02K $ 41.02K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.02K $ 41.02K $ 41.02K All-time high: $ 0.00238761 $ 0.00238761 $ 0.00238761 All-Time Low: $ 0.0000354 $ 0.0000354 $ 0.0000354 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BRAZA by Virtuals (BRAZA) pris

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRAZA by Virtuals (BRAZA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAZA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAZA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRAZAs tokenomics, kan du utforske BRAZA tokenets livepris!

BRAZA prisforutsigelse Vil du vite hvor BRAZA kan være på vei? Vår BRAZA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRAZA tokenets prisforutsigelse nå!

