BRAZA by Virtuals (BRAZA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00003971 24 timer høy $ 0.00004208 All Time High $ 0.00238761 Laveste pris $ 0.0000354 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -0.76% Prisendring (7D) -1.61%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) sanntidsprisen er $0.00004111. I løpet av de siste 24 timene har BRAZA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003971 og et toppnivå på $ 0.00004208, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAZA er $ 0.00238761, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAZA endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -0.76% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.11K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BRAZA by Virtuals er $ 41.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAZA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.11K.