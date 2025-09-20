Dagens BRAZA by Virtuals livepris er 0.00004111 USD. Spor prisoppdateringer for BRAZA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRAZA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BRAZA by Virtuals livepris er 0.00004111 USD. Spor prisoppdateringer for BRAZA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRAZA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

-0.70%1D
BRAZA by Virtuals (BRAZA) Live prisdiagram
BRAZA by Virtuals (BRAZA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.24%

-0.76%

-1.61%

-1.61%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) sanntidsprisen er $0.00004111. I løpet av de siste 24 timene har BRAZA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003971 og et toppnivå på $ 0.00004208, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAZA er $ 0.00238761, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAZA endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -0.76% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BRAZA by Virtuals er $ 41.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAZA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.11K.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BRAZA by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BRAZA by Virtuals til USD ble $ -0.0000197765.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BRAZA by Virtuals til USD ble $ -0.0000233194.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BRAZA by Virtuals til USD ble $ -0.00005398565824525942.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.76%
30 dager$ -0.0000197765-48.10%
60 dager$ -0.0000233194-56.72%
90 dager$ -0.00005398565824525942-56.76%

Hva er BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Ressurs

BRAZA by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BRAZA by Virtuals (BRAZA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BRAZA by Virtuals (BRAZA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BRAZA by Virtuals.

Sjekk BRAZA by Virtualsprisprognosen nå!

BRAZA til lokale valutaer

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BRAZA by Virtuals (BRAZA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRAZA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Hvor mye er BRAZA by Virtuals (BRAZA) verdt i dag?
Live BRAZA prisen i USD er 0.00004111 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRAZA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRAZA til USD er $ 0.00004111. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BRAZA by Virtuals?
Markedsverdien for BRAZA er $ 41.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRAZA?
Den sirkulerende forsyningen av BRAZA er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRAZA ?
BRAZA oppnådde en ATH-pris på 0.00238761 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRAZA?
BRAZA så en ATL-pris på 0.0000354 USD.
Hva er handelsvolumet til BRAZA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRAZA er -- USD.
Vil BRAZA gå høyere i år?
BRAZA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRAZA prisprognosen for en mer grundig analyse.
