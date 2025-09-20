Brain Frog (BRAIN) Prisinformasjon (USD)

Brain Frog (BRAIN) sanntidsprisen er $0.00280032. I løpet av de siste 24 timene har BRAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAIN er $ 0.322994, mens den rekordlave prisen er $ 0.00070343.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brain Frog (BRAIN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Brain Frog er $ 28.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAIN er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.00K.