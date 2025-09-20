Dagens Brain Frog livepris er 0.00280032 USD. Spor prisoppdateringer for BRAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Brain Frog livepris er 0.00280032 USD. Spor prisoppdateringer for BRAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BRAIN

BRAIN Prisinformasjon

BRAIN Offisiell nettside

BRAIN tokenomics

BRAIN Prisprognose

Brain Frog Pris (BRAIN)

1 BRAIN til USD livepris:

$0.00280032
0.00%1D
Brain Frog (BRAIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:03:04 (UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.322994
$ 0.00070343
--

--

-6.71%

-6.71%

Brain Frog (BRAIN) sanntidsprisen er $0.00280032. I løpet av de siste 24 timene har BRAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAIN er $ 0.322994, mens den rekordlave prisen er $ 0.00070343.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brain Frog (BRAIN) Markedsinformasjon

$ 28.00K
--
$ 28.00K
10.00M
10,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Brain Frog er $ 28.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAIN er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.00K.

Brain Frog (BRAIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Brain Frog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Brain Frog til USD ble $ +0.0000207134.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Brain Frog til USD ble $ -0.0001873456.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Brain Frog til USD ble $ +0.0011012644071914101.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000207134+0.74%
60 dager$ -0.0001873456-6.69%
90 dager$ +0.0011012644071914101+64.82%

Hva er Brain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

Brain Frog (BRAIN) Ressurs

Brain Frog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Brain Frog (BRAIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Brain Frog (BRAIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Brain Frog.

Brain Frog (BRAIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brain Frog (BRAIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRAIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Brain Frog (BRAIN)

Hvor mye er Brain Frog (BRAIN) verdt i dag?
Live BRAIN prisen i USD er 0.00280032 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRAIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRAIN til USD er $ 0.00280032. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brain Frog?
Markedsverdien for BRAIN er $ 28.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRAIN?
Den sirkulerende forsyningen av BRAIN er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRAIN ?
BRAIN oppnådde en ATH-pris på 0.322994 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRAIN?
BRAIN så en ATL-pris på 0.00070343 USD.
Hva er handelsvolumet til BRAIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRAIN er -- USD.
Vil BRAIN gå høyere i år?
BRAIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRAIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:03:04 (UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.