Brain Frog (BRAIN) Informasjon Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it's the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

Brain Frog (BRAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brain Frog (BRAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.67K $ 24.67K $ 24.67K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.67K $ 24.67K $ 24.67K All-time high: $ 0.322994 $ 0.322994 $ 0.322994 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00246647 $ 0.00246647 $ 0.00246647 Lær mer om Brain Frog (BRAIN) pris

Brain Frog (BRAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brain Frog (BRAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRAINs tokenomics, kan du utforske BRAIN tokenets livepris!

