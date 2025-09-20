BounceBit USD (BBUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.977949 $ 0.977949 $ 0.977949 24 timer lav $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 24 timer høy 24 timer lav $ 0.977949$ 0.977949 $ 0.977949 24 timer høy $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 All Time High $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Laveste pris $ 0.809164$ 0.809164 $ 0.809164 Prisendring (1H) -0.56% Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) -0.14% Prisendring (7D) -0.14%

BounceBit USD (BBUSD) sanntidsprisen er $1.004. I løpet av de siste 24 timene har BBUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.977949 og et toppnivå på $ 1.024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBUSD er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.809164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBUSD endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BounceBit USD (BBUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på BounceBit USD er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBUSD er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.