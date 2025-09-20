Dagens BounceBit USD livepris er 1.004 USD. Spor prisoppdateringer for BBUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BounceBit USD livepris er 1.004 USD. Spor prisoppdateringer for BBUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.004
$1.004$1.004
+0.30%1D
BounceBit USD (BBUSD) Live prisdiagram
BounceBit USD (BBUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.56%

+0.37%

-0.14%

-0.14%

BounceBit USD (BBUSD) sanntidsprisen er $1.004. I løpet av de siste 24 timene har BBUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.977949 og et toppnivå på $ 1.024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBUSD er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.809164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBUSD endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BounceBit USD (BBUSD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BounceBit USD er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBUSD er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.

BounceBit USD (BBUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BounceBit USD til USD ble $ +0.00365545.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BounceBit USD til USD ble $ +0.0131587252.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BounceBit USD til USD ble $ +0.0057438840.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BounceBit USD til USD ble $ -0.0034023476961318.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00365545+0.37%
30 dager$ +0.0131587252+1.31%
60 dager$ +0.0057438840+0.57%
90 dager$ -0.0034023476961318-0.33%

Hva er BounceBit USD (BBUSD)

BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BounceBit USD (BBUSD) Ressurs

BounceBit USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BounceBit USD (BBUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BounceBit USD (BBUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BounceBit USD.

Sjekk BounceBit USDprisprognosen nå!

BBUSD til lokale valutaer

BounceBit USD (BBUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BounceBit USD (BBUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BBUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BounceBit USD (BBUSD)

Hvor mye er BounceBit USD (BBUSD) verdt i dag?
Live BBUSD prisen i USD er 1.004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BBUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BBUSD til USD er $ 1.004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BounceBit USD?
Markedsverdien for BBUSD er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BBUSD?
Den sirkulerende forsyningen av BBUSD er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBBUSD ?
BBUSD oppnådde en ATH-pris på 1.12 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BBUSD?
BBUSD så en ATL-pris på 0.809164 USD.
Hva er handelsvolumet til BBUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BBUSD er -- USD.
Vil BBUSD gå høyere i år?
BBUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BBUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.