Bogdanoff (BOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.68% Prisendring (7D) -2.68%

Bogdanoff (BOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bogdanoff (BOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 285.02K$ 285.02K $ 285.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 285.02K$ 285.02K $ 285.02K Opplagsforsyning 300.00T 300.00T 300.00T Total forsyning 300,000,000,000,000.0 300,000,000,000,000.0 300,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bogdanoff er $ 285.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOG er 300.00T, med en total tilgang på 300000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.02K.