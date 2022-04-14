BMX (BMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BMX (BMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BMX (BMX) Informasjon What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Offisiell nettside: https://bmx.trade/ Kjøp BMX nå!

BMX (BMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BMX (BMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Total forsyning: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Sirkulerende forsyning: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M All-time high: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 All-Time Low: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Nåværende pris: $ 4.67 $ 4.67 $ 4.67 Lær mer om BMX (BMX) pris

BMX (BMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BMX (BMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMXs tokenomics, kan du utforske BMX tokenets livepris!

