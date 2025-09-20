BMX (BMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.84 24 timer lav $ 5.13 24 timer høy All Time High $ 15.37 Laveste pris $ 0.26035 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) +8.33%

BMX (BMX) sanntidsprisen er $4.95. I løpet av de siste 24 timene har BMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.84 og et toppnivå på $ 5.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMX er $ 15.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.26035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMX endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og +8.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BMX (BMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.70M Opplagsforsyning 2.77M Total forsyning 2,769,636.74098222

Nåværende markedsverdi på BMX er $ 13.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMX er 2.77M, med en total tilgang på 2769636.74098222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.70M.