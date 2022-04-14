BluffCat (BLUFF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BluffCat (BLUFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BluffCat (BLUFF) Informasjon Bluffcat, the memecoin designed to provide access to secure and exclusive poker games.Using an Established Poker Platform To launch our project, we are leveraging an existing, widely-used, and secure poker platform. This allows us to offer our first games while we develop our own infrastructure. Token Launch & Distribution The launch of our token will be conducted with full transparency regarding its distribution, ensuring the stability of the project and building investor confidence. Community Development & Awareness Our efforts will focus on building a strong community and raising awareness of the project through communication campaigns. Listing on Coingecko and Coinmarketcap, along with basic marketing efforts to support the project launch. Phase 2: Platform Expansion & Development (Q1 2025) Development of Our Own Poker Platform We will begin the development of our own poker platform, including design, user experience (UX), and secure blockchain integration. A dedicated technical team will be assembled to create a unique experience for players. Community-Based Features Engage users to gather feedback and design features that meet player expectations. Beta Testing Phase Launching a beta version of the platform to a select group from the community to test features, gather feedback, and optimize the platform before the official launch. Phase 3: Official Launch of BluffCat Poker (Q2-Q3 2025) Full Platform Launch After the testing phase, the full launch of our poker platform will include complete integration of crypto transactions. We will offer poker games, tournaments, and a rewards system to incentivize players. Token Utilization Tokens can be used for game fees, tournaments, and rewards, increasing their value for users and investors. Strategic Partnerships Establish partnerships with other crypto projects and events to broaden the audience and strengthen the ecosystem. Phase 4: Diversification & New Game Formats (Q4 2025) Exclusive Tournaments & Special Events Launch of unique tournaments and special events to attract players of all levels and promote our platform more broadly. AI Optimization for Enhanced Gameplay Utilize artificial intelligence to improve gameplay fluidity, security, and overall player experience, optimizing the gaming conditions. Social Features Integrating social features like live chat, private clubs, and leaderboards to strengthen community engagement. Phase 5: Long-Term Vision (2026 and Beyond) BluffCat Ecosystem Continuously enhancing the poker platform with new features, social elements, and integration with other gaming ecosystems. Offisiell nettside: https://www.bluffcat.com/ Kjøp BLUFF nå!

BluffCat (BLUFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BluffCat (BLUFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.20K $ 23.20K $ 23.20K Total forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Sirkulerende forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.20K $ 23.20K $ 23.20K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BluffCat (BLUFF) pris

BluffCat (BLUFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BluffCat (BLUFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUFFs tokenomics, kan du utforske BLUFF tokenets livepris!

