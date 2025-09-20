BluffCat (BLUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -7.85%

BluffCat (BLUFF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLUFF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLUFF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -7.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BluffCat (BLUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.20K Opplagsforsyning 999.84M Total forsyning 999,841,208.312867

Nåværende markedsverdi på BluffCat er $ 23.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLUFF er 999.84M, med en total tilgang på 999841208.312867. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.20K.