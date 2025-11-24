BLOXWAP pris i dag

Sanntids BLOXWAP (BLOXWAP) pris i dag er --, med en 4.81% endring de siste 24 timene. Nåværende BLOXWAP til USD konverteringssats er -- per BLOXWAP.

BLOXWAP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 559,655, med en sirkulerende forsyning på 999.94M BLOXWAP. I løpet av de siste 24 timene BLOXWAP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00230684, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BLOXWAP beveget seg -3.53% i løpet av den siste timen og -63.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BLOXWAP (BLOXWAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 559.66K$ 559.66K $ 559.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 559.66K$ 559.66K $ 559.66K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,936,951.262119 999,936,951.262119 999,936,951.262119

