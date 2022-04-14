BloodLoop ($BLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BloodLoop ($BLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BloodLoop ($BLS) Informasjon What Is BloodLoop? BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience. Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop. Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding. What Is $BLS? $BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for: In-game crafting and trading of assets

Character upgrades, Tournaments and Ticketing

Gas Token for the BloodLoop Subnet The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe. Who’s Behind BloodLoop? The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully. With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research. Offisiell nettside: https://bloodloop.com Teknisk dokument: https://whitepaper.bloodloop.com Kjøp $BLS nå!

BloodLoop ($BLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BloodLoop ($BLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.07K $ 36.07K $ 36.07K Total forsyning: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Sirkulerende forsyning: $ 48.59M $ 48.59M $ 48.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 259.79K $ 259.79K $ 259.79K All-time high: $ 0.50078 $ 0.50078 $ 0.50078 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00074227 $ 0.00074227 $ 0.00074227 Lær mer om BloodLoop ($BLS) pris

BloodLoop ($BLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BloodLoop ($BLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BLSs tokenomics, kan du utforske $BLS tokenets livepris!

$BLS prisforutsigelse Vil du vite hvor $BLS kan være på vei? Vår $BLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BLS tokenets prisforutsigelse nå!

