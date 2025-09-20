BloodLoop ($BLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.50078$ 0.50078 $ 0.50078 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.77% Prisendring (1D) -4.29% Prisendring (7D) -31.06% Prisendring (7D) -31.06%

BloodLoop ($BLS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BLS er $ 0.50078, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BLS endret seg med +2.77% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -31.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BloodLoop ($BLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.89K$ 37.89K $ 37.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 272.91K$ 272.91K $ 272.91K Opplagsforsyning 48.59M 48.59M 48.59M Total forsyning 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BloodLoop er $ 37.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BLS er 48.59M, med en total tilgang på 350000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.91K.