Dagens BloodLoop livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $BLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BloodLoop Pris ($BLS)

Ikke oppført

1 $BLS til USD livepris:

$0.00077977
$0.00077977$0.00077977
-4.20%1D
USD
BloodLoop ($BLS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:18:11 (UTC+8)

BloodLoop ($BLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.50078
$ 0.50078$ 0.50078

$ 0
$ 0$ 0

+2.77%

-4.29%

-31.06%

-31.06%

BloodLoop ($BLS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BLS er $ 0.50078, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BLS endret seg med +2.77% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -31.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BloodLoop ($BLS) Markedsinformasjon

$ 37.89K
$ 37.89K$ 37.89K

--
----

$ 272.91K
$ 272.91K$ 272.91K

48.59M
48.59M 48.59M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BloodLoop er $ 37.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BLS er 48.59M, med en total tilgang på 350000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.91K.

BloodLoop ($BLS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BloodLoop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BloodLoop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BloodLoop til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BloodLoop til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.29%
30 dager$ 0-72.30%
60 dager$ 0-91.42%
90 dager$ 0--

Hva er BloodLoop ($BLS)

## What Is BloodLoop? BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience. Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop. Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding. ## What Is $BLS? $BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for: * In-game crafting and trading of assets * Character upgrades, Tournaments and Ticketing * Gas Token for the BloodLoop Subnet The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe. ### Who’s Behind BloodLoop? The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully. With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BloodLoop ($BLS) Ressurs

Offisiell nettside

BloodLoop Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BloodLoop ($BLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BloodLoop ($BLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BloodLoop.

Sjekk BloodLoopprisprognosen nå!

$BLS til lokale valutaer

BloodLoop ($BLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BloodLoop ($BLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $BLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BloodLoop ($BLS)

Hvor mye er BloodLoop ($BLS) verdt i dag?
Live $BLS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $BLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $BLS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BloodLoop?
Markedsverdien for $BLS er $ 37.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $BLS?
Den sirkulerende forsyningen av $BLS er 48.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$BLS ?
$BLS oppnådde en ATH-pris på 0.50078 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $BLS?
$BLS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $BLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $BLS er -- USD.
Vil $BLS gå høyere i år?
$BLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $BLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:18:11 (UTC+8)

