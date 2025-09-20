BlockWallet (BLANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.48% Prisendring (1D) -5.23% Prisendring (7D) -12.95% Prisendring (7D) -12.95%

BlockWallet (BLANK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLANK er $ 5.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLANK endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -5.23% over 24 timer og -12.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockWallet (BLANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.17K$ 37.17K $ 37.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.71K$ 111.71K $ 111.71K Opplagsforsyning 41.57M 41.57M 41.57M Total forsyning 124,961,166.0 124,961,166.0 124,961,166.0

Nåværende markedsverdi på BlockWallet er $ 37.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLANK er 41.57M, med en total tilgang på 124961166.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.71K.