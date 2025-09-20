BlockCycle (BLOC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -5.84% Prisendring (7D) -5.84%

BlockCycle (BLOC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLOC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockCycle (BLOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,997.0 999,999,997.0 999,999,997.0

Nåværende markedsverdi på BlockCycle er $ 9.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOC er 1000.00M, med en total tilgang på 999999997.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.97K.